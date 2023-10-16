В Израиле отказали Зеленскому в визите, назвав его сейчас неуместным

Лидер Украины Владимир Зеленский намеревался посетить Израиль вместе с госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном, который прибыл в страну в понедельник, 16 октября. Украинскому лидеру в визите отказали, обозначив, что для этого сейчас не время, информирует ТАСС со ссылкой на израильский портал Ynet.

По информации издания, Зеленский, который на прошедшей неделе посещал Европу, хотел отправиться и в Израиль на фоне эскалации ситуации. Израильская сторона приняла Блинкена, но украинскому лидеру ответила отказом. Ynet сообщает, что это не означает, что визит украинского президента в эту страну не состоится вообще. Он может произойти позже, когда президент Украины отправится в следующее турне по государствам Европы.