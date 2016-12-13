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В Италии привели к присяге новое правительство

13 декабря 2016 07:33
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Новости Италии. Новое итальянское правительство приведено к присяге президентом страны. После принесения клятвы, прежний глава кабинета символически передал своему преемнику колокольчик, который используется при открытии заседаний.

Ключевые посты в новом правительстве получили те же министры, что занимали их в предыдущем кабинете. Эта преемственность не случайна: правительству Джен-Тилони придется решать те же проблемы, главная из которых – катастрофическое положение банковского сектора страны, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Выборы в Италии

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