В Италии привели к присяге новое правительство

Новости Италии. Новое итальянское правительство приведено к присяге президентом страны. После принесения клятвы, прежний глава кабинета символически передал своему преемнику колокольчик, который используется при открытии заседаний.

Ключевые посты в новом правительстве получили те же министры, что занимали их в предыдущем кабинете. Эта преемственность не случайна: правительству Джен-Тилони придется решать те же проблемы, главная из которых – катастрофическое положение банковского сектора страны, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.