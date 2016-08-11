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В Италии предлагают сажать веганов в тюрьму за навязывание диеты детям

11 августа 2016 07:27
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Новости Италии. В Италии предлагают сажать веганов в тюрьму за навязывание диеты детям. Подобный документ рассматривается парламентским комитетом Авзонии. Основной довод сторонников столь строгих мер: «диета на овощах и фруктах лишена необходимых для развития ребенка элементов».

Кстати, из-за этого в стране за последнее время госпитализировали четверых детей, сидевших на питании для веганов из-за родителей. Отец и мать, кормящие чада только зеленью, могут сесть в тюрьму сроком до года. А если ребенок заболеет или станет инвалидом из-за даров природы, то родителям увеличат срок до четырех лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Детское питание

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