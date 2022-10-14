В Италии не хватает врачей – страна может остаться без скорой помощи

Новости Италии. Италия скоро может остаться без службы скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тяжелые условия труда, плохая организация, многочасовые смены, а главное, низкая зарплата делают эту работу непривлекательной.

Ежедневно оттуда увольняются около 10 врачей, и заполнить образовавшиеся вакансии некем. Как заявили в Национальном союзе врачей, проблема стала критической и является ярким симптомом того, что система здравоохранения страны серьезно больна.