В Италии массово отменяются авиарейсы – бастуют сотрудники аэропортов

По данным профсоюзов, эта масштабная стачка может затронуть четверть миллиона пассажиров по всей Италии. Людей просят внимательно следить за расписанием или вовсе отказаться сегодня от перелетов. Сотрудники аэропортов приносят извинения за доставленные неудобства, но считают, что только такие радикальные меры могут заставить работодателей удовлетворить их требования. А именно повысить зарплату, которая обесценилась из-за инфляции, и улучшить условия труда.