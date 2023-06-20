В Италии массово отменяются авиарейсы – бастуют сотрудники аэропортов

Новости Италии. В Италии из-за 24-часовой общенациональной забастовки сотрудников аэропортов парализовано воздушное сообщение. Воздушные гавани крупнейших городов страны начали объявлять об отмене или задержке рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным профсоюзов, эта масштабная стачка может затронуть четверть миллиона пассажиров по всей Италии. Людей просят внимательно следить за расписанием или вовсе отказаться сегодня от перелетов. Сотрудники аэропортов приносят извинения за доставленные неудобства, но считают, что только такие радикальные меры могут заставить работодателей удовлетворить их требования. А именно повысить зарплату, которая обесценилась из-за инфляции, и улучшить условия труда.