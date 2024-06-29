Прямой эфир

В Иране пройдёт второй тур президентских выборов

29 июня 2024 11:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Иране завершился подсчет голосов на внеочередных президентских выборах. Ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой более половины избирателей. Центризбирком уже назначил второй тур на 5 июля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иране пройдёт второй тур президентских выборов-1

По последним данным, в избирательной гонке лидирует реформист Масуд Пезешкиан. Он набрал более десяти миллионов голосов. Его главный оппонент – представитель высшего руководителя Ирана в парламенте Саид Джалили – девять с половиной. Напомню, внеочередные выборы Президента были назначены после трагической гибели Эбрахима Раиси при крушении вертолета 19 мая.

# Выборы

Другие новости рубрики

Все новости
Литва продолжает увеличивать военное присутствие на восточных рубежах
29 июня 2024 11:55

Литва продолжает увеличивать военное присутствие на восточных рубежах

МО России: бойцы группировки «Центр» освободили посёлок Шумы в ДНР
29 июня 2024 11:30

МО России: бойцы группировки «Центр» освободили посёлок Шумы в ДНР

Солдаты ВСУ расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка
29 июня 2024 11:05

Солдаты ВСУ расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка