В Иране пройдёт второй тур президентских выборов

В Иране завершился подсчет голосов на внеочередных президентских выборах. Ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой более половины избирателей. Центризбирком уже назначил второй тур на 5 июля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.