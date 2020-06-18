В Индии лоб в лоб столкнулись трактор и грузовик, более 10 человек погибли

Новости Индии. Крупное ДТП на юге Индии: на дороге в деревне Ведадри лоб в лоб столкнулись трактор и грузовик, в котором ехали сезонные рабочие, сообщили в программе Новости «24 часа».

В результате инцидента семь человек погибли на месте, 19 получили различные травмы. Медики доставили пострадавших в больницу. Позже еще пять человек скончались.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить, что стало причиной аварии.