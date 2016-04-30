В Иерусалиме тысячи паломников ждут Схождения Благодатного огня: его частицу доставят спецрейсом и в Беларусь

Новости Израиля. В Иерусалиме, где Спаситель завершил земной путь, 30 апреля ждут Схождения Благодатного огня. Храм Гроба Господня, площадь перед ним и все прилегающие улицы заполнили тысячи паломников. Из Иерусалима Благодатный огонь разлетится по всему миру, его частицу доставят спецрейсом и в Беларусь.

Христиане верят в божественное происхождение огня и в то, что он возгорается по молитвам паломников и православного патриарха.

По некоторым оценкам, в Иерусалим прибыло около 20 тысяч пилигримов. Порядок и безопасность в городе обеспечивают несколько тысяч полицейских, в том числе переброшенных из других округов Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.