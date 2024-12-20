В Хорватии выпускник школы напал с ножом на детей и учителей

Трагический инцидент произошел в Хорватии. Бывший выпускник столичной школы ворвался в учреждение образования и напал с ножом на детей и педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленник ранил семерых, один из школьников скончался от полученных травм. Среди пострадавших пятеро учащихся и двое учителей. С места ЧП их забрал вертолет скорой помощи. Теперь жизни пациентов в руках врачей.

Подробности громкого дела устанавливают правоохранители. У здания работают полиция и экстренные службы. Прибыли также главный государственный прокурор и министр образования. Что до нападавшего, его удалось задержать, но о мотивах злоумышленника информации пока нет.