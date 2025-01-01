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В Греции прокомментировали председательство Польши в Совете Евросоюза

01 января 2025 09:55
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Экс-депутат Европарламента, профессор институтов Евросоюза в Университете Крита Нотис Мариас прокомментировал председательство Польши в Совете ЕС, пишет РИА Новости.

В Греции прокомментировали председательство Польши в Совете Евросоюза-1

Фото: Pinterest

По мнению Мариаса, Варшаве в период своего председательства в Совете Европейского союза предстоит устранять последствия своих собственных ошибок, которые были допущены около десятка лет назад в сфере политики сельского хозяйства. Ряд решений польской стороны принес урон фермерским хозяйствам и животноводам ЕС.

1 января 2025 года Польша начинает председательствовать в Совете Европейского союза на протяжении 6 месяцев.

# Международная политика

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