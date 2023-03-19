В Германии заявили, что арестуют Путина в случае его приезда в страну

Российский лидер Путин будет арестован в случае визита в Германию. Об этом заявил министр юстиции ФРГ Бушман. Как только президент России окажется на немецкой территории, он будет арестован и передан МУС, приводит слова Бушмана РИА Новости со ссылкой на Die Zeit.

Германия обязана выполнить требование Международного уголовного суда, сказал министр. Ранее сообщалось, что МУС выдал ордер на арест российского президента. Путина обвиняют в незаконном вывозе несовершеннолетних из Украины. Американский лидер Байден охарактеризовал это решение оправданным, отметив при этом, что Вашингтон не признает правомочность МУС. Пресс-секретарь Путина Песков назвал происходящее неприемлемым. Решения этого суда в РФ рассматриваться не могут, страна их не признает.