На Перу обрушились ураган и сильные дожди. Погибли 50 человек

Новости Перу. 50 человек погибли во время мощного циклона «Яку», который обрушился на Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураганный ветер и сильные дожди вызвали масштабные наводнения и многочисленные оползни. Стихия уничтожила почти полторы тысячи домов, разрушила более 600 километров дорог и 111 мостов. Под водой оказались более 10 тысяч гектаров сельхозполей, погибло около 30 тысяч животных. Как заявила президент Перу Дина Болуарте, от непогоды пострадали более 50 тысяч жителей страны. В своем обращении к нации она призвала все слои общества объединить усилия для восстановления страны, пострадавшей от стихийного бедствия.