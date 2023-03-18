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На Перу обрушились ураган и сильные дожди. Погибли 50 человек

18 марта 2023 16:55
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Новости Перу. 50 человек погибли во время мощного циклона «Яку», который обрушился на Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Перу обрушились ураган и сильные дожди. Погибли 50 человек-1

Ураганный ветер и сильные дожди вызвали масштабные наводнения и многочисленные оползни. Стихия уничтожила почти полторы тысячи домов, разрушила более 600 километров дорог и 111 мостов. Под водой оказались более 10 тысяч гектаров сельхозполей, погибло около 30 тысяч животных. Как заявила президент Перу Дина Болуарте, от непогоды пострадали более 50 тысяч жителей страны. В своем обращении к нации она призвала все слои общества объединить усилия для восстановления страны, пострадавшей от стихийного бедствия.

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# Природные катаклизмы # Дина Болуарте # Фотофакт

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