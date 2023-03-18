В немецкой автопромышленности начались массовые сокращения

Новости Германии. Немецкая автопромышленность испытывает кризис. Об этом говорится в опубликованном исследовании национального института экономических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отрасли уже начались массовые сокращения. Только с начала этого года количество рабочих мест уменьшилось на 9 %. И этот процесс, скорее всего, будет продолжаться и дальше. Уже ярко наблюдается и сокращение производственных мощностей. Разорванные цепочки поставок, нехватка сырья и значительно возросшие цены на энергоносители легли тяжелым бременем на немецкие компании. Вдобавок им все труднее выдерживать конкуренцию с американскими и китайскими автопроизводителями. Все эти процессы могут привести к тому, что Германия рискует потерять статус промышленного центра.