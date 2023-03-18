Прямой эфир

В немецкой автопромышленности начались массовые сокращения

18 марта 2023 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Немецкая автопромышленность испытывает кризис. Об этом говорится в опубликованном исследовании национального института экономических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В немецкой автопромышленности начались массовые сокращения-1

В отрасли уже начались массовые сокращения. Только с начала этого года количество рабочих мест уменьшилось на 9 %. И этот процесс, скорее всего, будет продолжаться и дальше. Уже ярко наблюдается и сокращение производственных мощностей. Разорванные цепочки поставок, нехватка сырья и значительно возросшие цены на энергоносители легли тяжелым бременем на немецкие компании. Вдобавок им все труднее выдерживать конкуренцию с американскими и китайскими автопроизводителями. Все эти процессы могут привести к тому, что Германия рискует потерять статус промышленного центра.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Перу обрушились ураган и сильные дожди. Погибли 50 человек
18 марта 2023 16:55

На Перу обрушились ураган и сильные дожди. Погибли 50 человек

Полиция Пакистана штурмовала резиденцию экс-премьера
18 марта 2023 16:55

Полиция Пакистана штурмовала резиденцию экс-премьера

Во Франции не утихают протесты против пенсионной реформы
18 марта 2023 16:54

Во Франции не утихают протесты против пенсионной реформы