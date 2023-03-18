Полиция Пакистана штурмовала резиденцию экс-премьера

Но для этого им пришлось преодолеть яростное сопротивление его сторонников, которые разбили палаточный лагерь вокруг дома. Они забрасывали спецназ «коктейлями Молотова» и даже открыли по ним стрельбу. Полиция задержала уже более 60 человек, но, скорее всего, цифра далеко не окончательная. Бывшего главу правительства Пакистана обвиняют в незаконной продаже государственных подарков, которые он получил от иностранных высокопоставленных лиц во время пребывания в должности.

Подписывайтесь на нас в Telegram!