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Полиция Пакистана штурмовала резиденцию экс-премьера

18 марта 2023 16:55
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Новости Пакистана. Полиция Пакистана взяла штурмом резиденцию экс-премьера страны, и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция Пакистана штурмовала резиденцию экс-премьера-1

Но для этого им пришлось преодолеть яростное сопротивление его сторонников, которые разбили палаточный лагерь вокруг дома. Они забрасывали спецназ «коктейлями Молотова» и даже открыли по ним стрельбу. Полиция задержала уже более 60 человек, но, скорее всего, цифра далеко не окончательная. Бывшего главу правительства Пакистана обвиняют в незаконной продаже государственных подарков, которые он получил от иностранных высокопоставленных лиц во время пребывания в должности.

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# Акции протеста # Имран Хан # Новости Пакистана # Фотофакт

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