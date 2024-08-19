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В Германии раскритиковали польский забор от мигрантов

19 августа 2024 11:09
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Окно в Европу. В Германии раскритиковали польский забор, который оказался не в силах сдержать мигрантов. Депутаты бундестага запросили отчет у правительства о прибывших в страну нелегалах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии раскритиковали польский забор от мигрантов-2

Оказалось, что по так называемому белорусскому коридору в ФРГ приехали свыше 3 тысяч человек. И это только за текущий год. В 2023-м польский забор и вовсе преодолели 11 тысяч мигрантов. В основном это жители Сирии, Сомали, Йемена. Тех стран, где усилиями Запада жить стало небезопасно из-за регулярных военных конфликтов.

Статистика показала, что дорогостоящее заграждение, установленное поляками на границе с Беларусью, фактически не выполняет своих функций. Теперь Варшава ищет деньги на модернизацию забора. Хотя на укрепление рубежей уже выделено баснословные 2,5 миллиарда долларов.

# Кризис в ЕС

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