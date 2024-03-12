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В Германии почти 20 тыс. бортпроводников не вышли на службу – забастовка

12 марта 2024 07:59
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В Германии на забастовку вышли бортпроводники крупнейшей авиакомпании страны. Стачка продлится два дня, и за это время не состоится порядка тысячи запланированных ранее рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии почти 20 тыс. бортпроводников не вышли на службу – забастовка-1

Почти 20 тысяч сотрудников не вышли на службу. Это уже вызвало серьезные перебои в работе аэропорта Франкфурта. В ближайшее время такая же картина будет наблюдаться в Мюнхене. Всего же стачка, как ожидается, может затронуть 120 тысяч пассажиров. Профсоюзы требуют повышения зарплат на 15 % и выплаты компенсации за инфляцию в размере 3 000 евро.

Это уже пятая волна забастовок, которая сотрясает национального авиаперевозчика. Менее недели назад двухдневную акцию протеста провели сотрудники наземных служб. От нее пострадали более 200 тысяч немцев. По данным компании, продолжающиеся предупредительные забастовки в этом году уже обошлись примерно в 100 миллионов евро.

# Забастовка # Новости Германии

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