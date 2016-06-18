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В Германии бывшего эсэсовца приговорили к 5 годам тюрьмы: причастен к убийству 170 тысяч человек в Освенциме

18 июня 2016 16:35
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Новости Германии. В Германии вынесен приговор бывшему охраннику концлагеря Освенцим. Бывшего сержанта СС, которому исполнилось 94 года, приговорили к пяти годам заключения.

Как удалось установить, в лагере смерти мужчина занимался тем, что распределял заключенных. И лично решал, кого отправить на принудительные работы, а кого - в газовую камеру.

Райнхольда Ханнинга признали виновным в пособничестве убийству почти 170 тысяч человек. Во время суда он выразил раскаяние в том, что ему пришлось служить в концлагере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Вторая мировая война

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