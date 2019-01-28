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В Гааге при взрыве бытового газа в жилом доме пострадали 9 человек

28 января 2019 08:16
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Новости Нидерландов. В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Гааге пострадали девять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фасад трехэтажного здания рухнул, повреждения получили и прилегающие к нему постройки.

В Гааге при взрыве бытового газа в жилом доме пострадали 9 человек-1

В целях безопасности жителей эвакуировали. Из-под обломков спасатели вынесли троих пострадавших. В больницы доставлены семь человек.

На месте ЧП продолжаются поиски. Под завалами могут находиться люди.

# Взрыв газа # Фотофакт

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