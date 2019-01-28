В Гааге при взрыве бытового газа в жилом доме пострадали 9 человек

Новости Нидерландов. В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Гааге пострадали девять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фасад трехэтажного здания рухнул, повреждения получили и прилегающие к нему постройки.
Новости Нидерландов. В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Гааге пострадали девять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фасад трехэтажного здания рухнул, повреждения получили и прилегающие к нему постройки.
В целях безопасности жителей эвакуировали. Из-под обломков спасатели вынесли троих пострадавших. В больницы доставлены семь человек.
На месте ЧП продолжаются поиски. Под завалами могут находиться люди.