В ЕС согласовали механизм выделения Киеву кредита на 35 млрд евро

Постоянные представители стран Евросоюза заранее договорились о механизме выделения Киеву кредита в размере 35 млрд евро, который должен быть погашен за счет средств, полученных от заморозки активов России. Об этом пишет РИА Новости.

Для его окончательного одобрения необходимо получить санкцию Европарламента. Россия возражает против этой меры, называет ее хищением и грозит принятием ответных мер. Европейская комиссия также выступила с инициативой продлить срок замораживания активов до 36 месяцев.