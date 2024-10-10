Прямой эфир

Депутат Рады потребовала отставки Сырского после уничтожения ВС РФ Patriot

10 октября 2024 09:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Депутат Марьяна Безуглая подвергла главу ВСУ Александра Сырского критике за разрушение комплекса Patriot и призвала его подать в отставку. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что «Искандер-М» в Днепропетровской области уничтожил систему Patriot и живую силу противника. 

Безуглая обвинила Сырского в том, что он не смог создать эффективную систему, и призвала президента Украины Владимира Зеленского отправить его в отставку.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Ливня такой силы не было 50 лет. Пустыню Сахару частично затопило
10 октября 2024 09:19

Ливня такой силы не было 50 лет. Пустыню Сахару частично затопило

Алаудинов: элитные военные ВСУ сдаются в плен в ДНР
10 октября 2024 09:19

Алаудинов: элитные военные ВСУ сдаются в плен в ДНР

Corriere della Sera: Зеленский пойдет на прекращение огня без признания границ
10 октября 2024 08:48

Corriere della Sera: Зеленский пойдет на прекращение огня без признания границ