Депутат Рады потребовала отставки Сырского после уничтожения ВС РФ Patriot

Депутат Марьяна Безуглая подвергла главу ВСУ Александра Сырского критике за разрушение комплекса Patriot и призвала его подать в отставку. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что «Искандер-М» в Днепропетровской области уничтожил систему Patriot и живую силу противника.

Безуглая обвинила Сырского в том, что он не смог создать эффективную систему, и призвала президента Украины Владимира Зеленского отправить его в отставку.