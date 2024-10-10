Прямой эфир

Алаудинов: элитные военные ВСУ сдаются в плен в ДНР

10 октября 2024 09:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По словам генерал-майора Апты Алаудинова, русские бойцы взяли много пленных из состава элитных подразделений ВСУ в Часовом Яре. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил действия 4-й бригады и спецподразделения «Ахмат», которые много уничтожали врага и брали пленных. Российские части уже находятся глубоко за линией врага, что создает проблемы для ВСУ.

Также Алаудинов отметил наступление российских Вооруженных сил на всех участках Северо-Кавказского военного округа.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Corriere della Sera: Зеленский пойдет на прекращение огня без признания границ
10 октября 2024 08:48

Corriere della Sera: Зеленский пойдет на прекращение огня без признания границ

Пилот «Турецких авиалиний» умер во время рейса из Сиэтла в Стамбул
10 октября 2024 08:27

Пилот «Турецких авиалиний» умер во время рейса из Сиэтла в Стамбул

Ураган «Милтон» обрушился на Флориду. Есть первые жертвы
10 октября 2024 08:14

Ураган «Милтон» обрушился на Флориду. Есть первые жертвы