В ЕС растёт число обанкротившихся компаний

В ЕС растет число обанкротившихся компаний. Об этом сообщил Евростат. По данным ведомства, во втором квартале 2024-го их количество выросло более чем на 3 % по сравнению с тремя предыдущими месяцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судя по всему, тяжелый кризис сейчас переживает строительная отрасль. Именно она стала лидером по количеству несостоятельных фирм – 4%. Впрочем, тревожная тенденция наблюдается и в других сферах. Например, в финансовой, там число заявок о закрытии учреждений выросло более чем на 2,5 %. Не лучше ситуация и в торговле, где количество магазинов, прекративших работу, выросло более чем на 2 %.

Специалисты Евростата считают, что причиной волны банкротств стал системный кризис, который сейчас переживает ЕС. Это и падение экономики, и платежеспособности европейцев, и постоянно растущие цены.