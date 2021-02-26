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В Ереване не утихают массовые протесты против действующей власти

26 февраля 2021 20:14
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Новости Армении. Армения переживает очередной политический кризис. Второй день подряд на улицах Еревана неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ереване не утихают массовые протесты против действующей власти-1

Противники действующей власти в знак протеста провели минувшую ночь в палатках у здания парламента. Их требование  неизменно – премьер Пашинян должен уйти в отставку. Блокируя дороги и выкрикивая различные лозунги, несколько тысяч человек прошлись маршем по центру Еревана.

В Ереване не утихают массовые протесты против действующей власти-4

Новый всплеск массовых волнений в Армении начался после требования генштаба Вооруженных Сил отставки правительства. Пашинян назвал происходящее попыткой госпереворота и уволил главу военного ведомства.

В Ереване не утихают массовые протесты против действующей власти-7

Примечательно, что сам Пашинян пришел к власти ровно таким же способом – через уличный бунт. Теперь же рейтинги премьер-министра стремительно падают. Оппоненты не согласны с его решением по Нагорному Карабаху, обвиняют его в экономических и социальных проблемах, а также без капли сомнения заявляют, что тот не справился с ролью лидера. Для поиска путей мирного урегулирования ситуации в стране президент Армении инициировал консультации.

# Акции протеста # Никол Пашинян # Фотофакт

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