В Ереване не утихают массовые протесты против действующей власти

Противники действующей власти в знак протеста провели минувшую ночь в палатках у здания парламента. Их требование неизменно – премьер Пашинян должен уйти в отставку. Блокируя дороги и выкрикивая различные лозунги, несколько тысяч человек прошлись маршем по центру Еревана.

Примечательно, что сам Пашинян пришел к власти ровно таким же способом – через уличный бунт. Теперь же рейтинги премьер-министра стремительно падают. Оппоненты не согласны с его решением по Нагорному Карабаху, обвиняют его в экономических и социальных проблемах, а также без капли сомнения заявляют, что тот не справился с ролью лидера. Для поиска путей мирного урегулирования ситуации в стране президент Армении инициировал консультации.