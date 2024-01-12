В Донецкой Народной Республике, в населенном пункте Гольмовский, украинские военные атаковали машину скорой помощи, эвакуировавшую раненых, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Об этом пишет РИА Новости.

В тот момент, когда медработники из Горловки выполняли свои обязанности по оказанию помощи и вывозу раненых, беспилотник украинских Вооруженных сил атаковал машину скорой помощи. В итоге погибли фельдшер и сотрудник энергетической компании, трое медицинских работников были ранены.

Реанимобиль был использован для эвакуации работников Центральных электрических сетей, пострадавших от украинских обстрелов. Гольмовский – поселок городского типа, расположенный в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.

