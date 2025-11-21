Во время учений в Берлине батальон охраны бундесвера отработал защиту зданий государственного значения, а также действия против диверсантов, эвакуацию раненых и ночные операции в тоннелях метро. В Евросоюзе нарастает искусственно нагнетаемая истерия вокруг так называемой «российской угрозы». При этом в Москве неоднократно заявляли, что не намерены начинать военный конфликт с кем-либо, но готовы защищать страну в случае внешней агрессии.