Прямой эфир

Власти Германии проводят подготовку к возможному вооружённому конфликту

21 ноября 2025 06:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Власти Германии проводят подготовку к возможному вооруженному конфликту, включая сценарии боев за Берлин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Германии проводят подготовку к возможному вооружённому конфликту-2

Во время учений в Берлине батальон охраны бундесвера отработал защиту зданий государственного значения, а также действия против диверсантов, эвакуацию раненых и ночные операции в тоннелях метро. В Евросоюзе нарастает искусственно нагнетаемая истерия вокруг так называемой «российской угрозы». При этом в Москве неоднократно заявляли, что не намерены начинать военный конфликт с кем-либо, но готовы защищать страну в случае внешней агрессии.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Латвия объявила о повышении оборонного бюджета
21 ноября 2025 06:06

Латвия объявила о повышении оборонного бюджета

Военные учения НАТО в Архипелаговом море и Финском заливе стартуют 24 ноября
21 ноября 2025 06:02

Военные учения НАТО в Архипелаговом море и Финском заливе стартуют 24 ноября

Трамп одобрил мирный план урегулирования украинского конфликта из 28 пунктов
20 ноября 2025 17:16

Трамп одобрил мирный план урегулирования украинского конфликта из 28 пунктов