С развитием цифровых технологий государства усиливают законодательную защиту детей в интернете. Правительство Испании инициировало новый закон о цифровой безопасности для несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если нововведение примут – создавать аккаунты в соцсетях и пользоваться онлайн-сервисами можно будет только с 16 лет. Сейчас возрастной порог – 14 лет. Детям младше 16 можно будет зарегистрироваться в Instagram или TikTok, только с разрешения родителей. При этом платформы обязаны будут проверять возраст пользователей и внедрять современные системы родительского контроля. Закон также направлен на выявление интернет-зависимости и защиту школьников от вредного контента: насилия, азартных игр. Разработчиков обяжут соблюдать новые требования, а за нарушения предусмотрены штрафы.