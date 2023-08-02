В центре Парижа налётчики ограбили магазин швейцарских часов, ущерб составил от 10 до 15 млн евро

Новости Франции. Дерзкое преступление совершено в центре Парижа. Там вооруженные налетчики ограбили магазин швейцарских часов, которые, как известно, славятся не только высоким качеством, но и ценой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преступники действовали в лучших традициях голливудских блокбастеров. Среди белого дня, когда улицы французской столицы полны прохожих и полицейских, двое мужчин и женщина вошли в роскошный магазин и, угрожая продавцам пистолетами, вынесли оттуда все, что хотели. После чего спокойно вышли и растворились в толпе. По информации парижской прокуратуры, ущерб от грабежа оценивается в сумму от 10 до 15 миллионов евро.