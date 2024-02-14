В центре Ирана произошёл взрыв на главной линии газопровода

Взрыв произошел на главной линии газопровода в центре Ирана. За ним последовал пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Взрыв произошел на главной линии газопровода в центре Ирана. За ним последовал пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О пострадавших сейчас информации нет. Мэр города, где случилось ЧП, отметил, что пожар будет продолжаться до тех пор, «пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем газа». По его словам, сейчас подача топлива в другие области Ирана прекращена. На месте происшествия работают спасатели и пожарные.