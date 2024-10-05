В Брюсселе хотят закрыть завод по производству электромобилей

Европейский автопром катится в бездну. Завод электромобилей в Брюсселе оказался под угрозой закрытия. Компания планирует перенести производство. Предположительно, его новым местом размещения станет Мексика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты отмечают, что такое решение управляющих демонстрирует общую тенденцию в ЕС. Производители сделали ставку не на тот сегмент. Обычные европейцы с учетом текущей ситуации в экономике не могут себе позволить дорогие автомобили, модели премиум-класса не раскупают. Из-за этого компания изначально хотела в целом прекратить производство, но позже было принято решение его перенести, чтобы удешевить.

Сотрудники руководство не поддержали, ведь они в таком случае будут вынуждены искать новое место работы. Против решения работники уже выступали на улицах две недели назад. Не удивительно, без работы рискуют остаться как минимум 3 тысячи человек.