Прямой эфир

В Брюсселе хотят закрыть завод по производству электромобилей

05 октября 2024 07:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европейский автопром катится в бездну. Завод электромобилей в Брюсселе оказался под угрозой закрытия. Компания планирует перенести производство. Предположительно, его новым местом размещения станет Мексика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брюсселе хотят закрыть завод по производству электромобилей -2

Эксперты отмечают, что такое решение управляющих демонстрирует общую тенденцию в ЕС. Производители сделали ставку не на тот сегмент. Обычные европейцы с учетом текущей ситуации в экономике не могут себе позволить дорогие автомобили, модели премиум-класса не раскупают. Из-за этого компания изначально хотела в целом прекратить производство, но позже было принято решение его перенести, чтобы удешевить. 

Сотрудники руководство не поддержали, ведь они в таком случае будут вынуждены искать новое место работы. Против решения работники уже выступали на улицах две недели назад. Не удивительно, без работы рискуют остаться как минимум 3 тысячи человек.

# Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
Варшава начнёт установку укреплений на границах с Беларусью и Россией в конце 2024-го
04 октября 2024 19:58

Варшава начнёт установку укреплений на границах с Беларусью и Россией в конце 2024-го

Столтенберг призвал Европу больше тратить на военные нужды
04 октября 2024 19:57

Столтенберг призвал Европу больше тратить на военные нужды

Польская армия заняла третье место по численности в НАТО
04 октября 2024 17:28

Польская армия заняла третье место по численности в НАТО