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В Британии заявили о катастрофе в системе здравоохранения

13 сентября 2024 06:52
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В Британии заявили о критическом состоянии национальной службы здравоохранения. Как следует из отчета правительства, кризис возник по множеству причин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии заявили о катастрофе в системе здравоохранения-2

Это и недостаток финансирования (отрасли не хватает несколько десятков миллиардов фунтов), и безграмотные реформы, и ухудшение здоровья нации в целом. Проблемы в медицине приводят к тому, что люди не могут своевременно получать помощь. В связи с этим глава Минздрава Королевства поручил провести независимое расследование, чтобы определить пути выхода из ситуации и представить их Кабинету министров.

# Экономический кризис

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