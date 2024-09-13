В Британии заявили о катастрофе в системе здравоохранения

В Британии заявили о критическом состоянии национальной службы здравоохранения. Как следует из отчета правительства, кризис возник по множеству причин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это и недостаток финансирования (отрасли не хватает несколько десятков миллиардов фунтов), и безграмотные реформы, и ухудшение здоровья нации в целом. Проблемы в медицине приводят к тому, что люди не могут своевременно получать помощь. В связи с этим глава Минздрава Королевства поручил провести независимое расследование, чтобы определить пути выхода из ситуации и представить их Кабинету министров.