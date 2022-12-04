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В Британии дыра в бюджете составляет 50 млрд фунтов, люди бастуют

04 декабря 2022 10:53
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Новости Великобритании. Бастуют все! Брексит, действия правительства и экономический кризис сделали из Британии «больного человека Европы». Страна столкнулась с невиданным для последних десятилетий масштабом забастовок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Британии дыра в бюджете составляет 50 млрд фунтов, люди бастуют-1

В Королевстве так и не смогли оправиться от трех ударов, полученных в начале XXI века: финансового кризиса, брексита и ковида. В результате Великобритания отстала от других богатых стран, ее население беднеет рекордными темпами, инфляция превышает 11 % процентов.  

В Британии дыра в бюджете составляет 50 млрд фунтов, люди бастуют-4

Британцы все меньше готовы мириться с падением доходов и все чаще прибегают к крайней мере – забастовкам. Поэтому сейчас протестуют буквально все, кто может: медики, учителя, почтальоны, машинисты, пожарные, госслужащие. Правительство Риши Сунака пытается потушить этот пожар с помощью повышения налогов и урезания расходов. Однако этого мало, чтобы заткнуть гигантскую дыру в бюджете размером более 50 миллиардов фунтов.  

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# Акции протеста # Риши Сунак # Новости Великобритании # Фотофакт

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