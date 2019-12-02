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В Бразилии в давке на вечеринке погибли 10 человек

02 декабря 2019 09:09
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Новости Бразилии. 10 человек погибли в давке в бразильском Сан-Паулу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ЧП произошло на вечеринке, в которой принимали участие около 5 тысяч граждан.

В Бразилии в давке на вечеринке погибли 10 человек-1

Давка произошла из-за полицейских, которые хотели задержать правонарушителей. Несколько мужчин пытались уйти от погони на мотоцикле. Они открыли огонь, после чего скрылись в толпе участников вечеринки.

В Бразилии в давке на вечеринке погибли 10 человек-4

Чтобы задержать злоумышленников, полицейские пустили в ход резиновые пули и химические средства, что привело к панике и спровоцировало давку.

В Бразилии в давке на вечеринке погибли 10 человек-7

7 человек были госпитализированы. Ведётся расследование инцидента.

# Давка # Фотофакт

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