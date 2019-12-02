В Бразилии в давке на вечеринке погибли 10 человек

Новости Бразилии. 10 человек погибли в давке в бразильском Сан-Паулу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло на вечеринке, в которой принимали участие около 5 тысяч граждан.
Новости Бразилии. 10 человек погибли в давке в бразильском Сан-Паулу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло на вечеринке, в которой принимали участие около 5 тысяч граждан.
Давка произошла из-за полицейских, которые хотели задержать правонарушителей. Несколько мужчин пытались уйти от погони на мотоцикле. Они открыли огонь, после чего скрылись в толпе участников вечеринки.
Чтобы задержать злоумышленников, полицейские пустили в ход резиновые пули и химические средства, что привело к панике и спровоцировало давку.
7 человек были госпитализированы. Ведётся расследование инцидента.