В Бразилии требуют отставки президента. Люди недовольны, как власти борются с пандемией

Новости Бразилии. Бразильцы протестуют и требуют отставки президента. Митингующие недовольны тем, как власти борются с пандемией коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране умерли почти полмиллиона человек. Выявлено более 20 миллионов случаев заражения.