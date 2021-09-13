В Бразилии требуют отставки президента. Люди недовольны, как власти борются с пандемией

Новости Бразилии. Бразильцы протестуют и требуют отставки президента. Митингующие недовольны тем, как власти борются с пандемией коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. Бразильцы протестуют и требуют отставки президента. Митингующие недовольны тем, как власти борются с пандемией коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране умерли почти полмиллиона человек. Выявлено более 20 миллионов случаев заражения.
На акции присутствовал бывший министр здравоохранения, который был уволен президентом Бразилии из-за разных взглядов на антиковидные меры.