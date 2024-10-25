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В Боливии прошли забастовки водителей грузовиков против дефицита топлива

25 октября 2024 07:38
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В столице Боливии Ла-Пасе было парализовано движение по всем основным улицам. В результате в городе возникли многокилометровые пробки, не ходил общественный транспорт, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Боливии прошли забастовки водителей грузовиков против дефицита топлива-2

Это стало результатом забастовки водителей грузовиков, которые протестуют против дефицита топлива. Они перекрыли машинами магистрали, требуя от правительства покончить с кризисом. Для того чтобы заправить свой автомобиль люди вынуждены стоять в очередях на заправках около суток. Власти, в свою очередь обвинили в дефиците топлива забастовщиков, которые не дают проехать бензовозам.

# Акции протеста

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