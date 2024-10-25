В Боливии прошли забастовки водителей грузовиков против дефицита топлива

В столице Боливии Ла-Пасе было парализовано движение по всем основным улицам. В результате в городе возникли многокилометровые пробки, не ходил общественный транспорт, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало результатом забастовки водителей грузовиков, которые протестуют против дефицита топлива. Они перекрыли машинами магистрали, требуя от правительства покончить с кризисом. Для того чтобы заправить свой автомобиль люди вынуждены стоять в очередях на заправках около суток. Власти, в свою очередь обвинили в дефиците топлива забастовщиков, которые не дают проехать бензовозам.