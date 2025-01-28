В Берлине прошла масштабная предупредительная забастовка транспортников

Жизнь немецкой столицы была на сутки парализована масштабной предупредительной забастовкой транспортников. Полностью остановилась работа метро, трамваев и большинства автобусов. Сотни тысяч горожан до сих пор с трудом добираются на работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие намерены добиться улучшения условий труда и повышения зарплат. Организаторы стачки считают, что кризис вызван действиями властей Берлина, которые в целях экономии решили сократить финансирование отрасли на 100 миллионов евро. В результате платить сотрудникам и ремонтировать транспорт оказалось не за что. Водители стали массово уходить из профессии. Люди в целом очень недовольны политикой нынешнего правительства. Чиновников обвиняют в сокращении рабочих мест, зарплат и социальных выплат. Все из-за того, что власти решили переложить расходы на вооружение на работающее население.