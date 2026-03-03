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Bloomberg: Китай призвал Иран не нарушать поставки газа через Ормузский пролив

03 марта 2026 08:17
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Bloomberg: Китай призвал Иран не нарушать поставки газа через Ормузский пролив-0

Китай обратился к Ирану с просьбой не предпринимать действий в отношении транспортировки энергоресурсов через Ормузский пролив. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Таким образом Пекин пытается избежать перебоев в поставках, в частности из Катара, на долю которого приходится 30% импорта СПГ в Китай.

Импортеры из Китая были проинформированы о том, что властями предпринимаются меры по обеспечению безопасности танкеров. Ситуация обострилась после ударов по Ирану. Судоходство в проливе сократилось, а перевозки практически парализованы.

Ормузский пролив является ключевым маршрутом для 20% мировых поставок нефти и газа.

Фото: pixabay

# Международная политика

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