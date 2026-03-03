Тегеран подвергся массированной атаке США и Израиля

Минувшая ночь не принесла спокойствия в Ближневосточный регион. США и Израиль массированно бомбили Иран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минувшая ночь не принесла спокойствия в Ближневосточный регион. США и Израиль массированно бомбили Иран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна из ракет прилетела в старое здание парламента – возник пожар. Кроме того, мощные взрывы были слышны в центральной, восточной и южной частях Тегерана. После попадания ракеты наполовину разрушена одна из крупнейших городских больниц, пострадали пациенты и медики. Один из снарядов ударил в район здания иранской гостелерадиокомпании. Информации о пострадавших не было.
Однако, как пообещал глава Белого дома – большие удары еще впереди. В своем экстренном обращении по Ирану Трамп напомнил, что одной из главных целей начала войны было предотвращение разработки Ираном ядерного оружия и срыв его программы создания баллистических ракет большой дальности.
Дональд Трамп, президент США:
Программа обычных баллистических ракет Ирана быстро и стремительно развивалась, и это представляло собой очень явную, колоссальную угрозу для американских войск, дислоцированных за рубежом. У них уже были ракеты, способные поражать Европу и вскоре у них появятся ракеты, способные достичь нашей прекрасной Америки. Цель этой быстрорастущей ракетной программы заключалась в том, чтобы прикрыть разработку ими ядерного оружия. Иран, вооруженный ракетами большой дальности и ядерным оружием, представлял бы собой недопустимую угрозу не только для Ближнего Востока, но и для американского народа.
При этом Трамп заявил, что не исключает возможности отправки американских сухопутных войск в Иран в случае необходимости. Глава Белого дома не стал говорить о сроках окончания войны. Она, по его словам, будет идти столько, сколько понадобится. Тегеран в свою очередь заявил, что готов к долгому ведению боевых действий и имеет для этого все возможности. В качестве подтверждения тому иранские беспилотники атаковали посольство США в Саудовской Аравии. Как сообщается, там вспыхнул сильный пожар, сведений о пострадавших пока не поступало.