Тегеран подвергся массированной атаке США и Израиля

Минувшая ночь не принесла спокойствия в Ближневосточный регион. США и Израиль массированно бомбили Иран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из ракет прилетела в старое здание парламента – возник пожар. Кроме того, мощные взрывы были слышны в центральной, восточной и южной частях Тегерана. После попадания ракеты наполовину разрушена одна из крупнейших городских больниц, пострадали пациенты и медики. Один из снарядов ударил в район здания иранской гостелерадиокомпании. Информации о пострадавших не было. Однако, как пообещал глава Белого дома – большие удары еще впереди. В своем экстренном обращении по Ирану Трамп напомнил, что одной из главных целей начала войны было предотвращение разработки Ираном ядерного оружия и срыв его программы создания баллистических ракет большой дальности.