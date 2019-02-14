В багажнике машины чилийского контрабандиста обнаружены 60 попугаев ара

Новости Чили. Пернатый товар: в Чили арестовали контрабандиста, торговавшего редкими птицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В багажнике его машины были обнаружены 60 попугаев ара.

Птицы сильно истощены и нуждаются в профессиональной помощи. По словам орнитологов, им вводили какие-то препараты.