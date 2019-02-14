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В багажнике машины чилийского контрабандиста обнаружены 60 попугаев ара

14 февраля 2019 09:33
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Новости Чили. Пернатый товар: в Чили арестовали контрабандиста, торговавшего редкими птицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В багажнике его машины были обнаружены 60 попугаев ара.

В багажнике машины чилийского контрабандиста обнаружены 60 попугаев ара-1

Птицы сильно истощены и нуждаются в профессиональной помощи. По словам орнитологов, им вводили какие-то препараты.

В багажнике машины чилийского контрабандиста обнаружены 60 попугаев ара-4

Правоохранители выяснили, что злоумышленник забирал птенцов из гнёзд. Мужчине может грозить 8 лет тюремного заключения. Попугаев передали в зоопарк, где их подлечат, а потом отпустят.

В багажнике машины чилийского контрабандиста обнаружены 60 попугаев ара-7

# Птицы # Фотофакт

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