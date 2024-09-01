В Азербайджане стартовали выборы в Милли Меджлис

В 08:00 (07:00 по московскому времени) по всей стране открылись участки для голосования на внеочередных выборах в Милли Меджлис. Об этом пишет ТАСС.

Всего открыты 6 343 участка, где проголосовать смогут 42 000 избирателей. Избирательные участки закроются в 19:00 (18:00 по московскому времени).

Участие в выборах за пределами страны не предусматривается.

В республике зарегистрированы почти 6,5 миллиона человек, из них более 51 тысячи голосуют впервые. Им будут выдаваться особые карты памяти. ЦИК уделяет повышенное внимание транспарентности: около 1 000 избирательных пунктов оборудованы веб-камерами для онлайн-наблюдения. За процессом наблюдают 112 749 отечественных и 589 иностранных наблюдателей из 51 организации и 69 стран. Большинство участков оборудованы пандусами и материалами для слабовидящих.