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В австралийском Новом Южном Уэльсе самые сильные наводнения за 50 лет. Тысячи людей эвакуируются

22 марта 2021 08:37
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Новости Австралии. Наводнения на востоке Австралии. Власти самого густонаселенного штата страны – Нового Южного Уэльса – эвакуировали тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В австралийском Новом Южном Уэльсе самые сильные наводнения за 50 лет. Тысячи людей эвакуируются-1

Затоплены сотни домов. Перекрыты многие крупные автомагистрали.

В австралийском Новом Южном Уэльсе самые сильные наводнения за 50 лет. Тысячи людей эвакуируются-4

Синоптики прогнозируют, что сильные ливни по всему региону продолжатся как минимум до 24 марта. К слову, эти наводнения стали самыми обильными за последние 50 лет.

# Наводнение # Фотофакт

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