В австралийском Новом Южном Уэльсе самые сильные наводнения за 50 лет. Тысячи людей эвакуируются

Новости Австралии. Наводнения на востоке Австралии. Власти самого густонаселенного штата страны – Нового Южного Уэльса – эвакуировали тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики прогнозируют, что сильные ливни по всему региону продолжатся как минимум до 24 марта. К слову, эти наводнения стали самыми обильными за последние 50 лет.