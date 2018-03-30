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В Австралии упал воздушный шар: 9 человек госпитализированы

30 марта 2018 15:13
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Новости Австралии. Воздушный шар, на борту которого находились несколько десятков пассажиров, упал в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии упал воздушный шар: 9 человек госпитализированы-1

ЧП произошло в 140 километрах от Сиднея. Во время снижения аэростат задел высокое дерево, что повлекло крайне жесткую посадку. 9 человек получили различные травмы: от ушибов до повреждений позвоночника. Все пострадавшие госпитализированы. Расследованием инцидента занимается специальная комиссия.

# Фотофакт # Несчастный случай

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