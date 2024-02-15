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В американской Атланте при стрельбе пострадали четыре школьника

15 февраля 2024 08:48
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Четыре подростка ранены при стрельбе в американской Атланте. Инцидент произошел возле школы, когда там закончились занятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В американской Атланте при стрельбе пострадали четыре школьника-1

В это время к зданию подъехала машина и раздались выстрелы. Пострадавших доставили в больницы. Их жизни вне опасности. По подозрению в совершении преступления полиция задержала женщину. ЧП в Атланте произошло в тот же день, когда в Канзас-Сити на параде в честь победителей «Супербоула» – главного матча чемпионата по американскому футболу – произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб и по меньшей мере 22 получили ранения.

# Стрельба в США

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