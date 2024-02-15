В американской Атланте при стрельбе пострадали четыре школьника

В это время к зданию подъехала машина и раздались выстрелы. Пострадавших доставили в больницы. Их жизни вне опасности. По подозрению в совершении преступления полиция задержала женщину. ЧП в Атланте произошло в тот же день, когда в Канзас-Сити на параде в честь победителей «Супербоула» – главного матча чемпионата по американскому футболу – произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб и по меньшей мере 22 получили ранения.