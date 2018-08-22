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В аэропорту Уфы экстренно сел самолёт с более 200 пассажирами на борту: видеофакт

22 августа 2018 13:36
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Новости России. Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Уфы из-за возгорания двигателя. В момент ЧП на борту находилось более 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Уфы экстренно сел самолёт с более 200 пассажирами на борту: видеофакт-1

Всех их эвакуировали с помощью надувных трапов. Благодаря оперативной работе сотрудников воздушной гавани пострадавших удалось избежать. Воздушное судно отстранено от полетов, проводится расследование. Авиакомпанией принимаются меры по отправке пассажиров в пункт назначения.

# Возгорание самолета # Фотофакт

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