В аэропорту Уфы экстренно сел самолёт с более 200 пассажирами на борту: видеофакт

Новости России. Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Уфы из-за возгорания двигателя. В момент ЧП на борту находилось более 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Уфы из-за возгорания двигателя. В момент ЧП на борту находилось более 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всех их эвакуировали с помощью надувных трапов. Благодаря оперативной работе сотрудников воздушной гавани пострадавших удалось избежать. Воздушное судно отстранено от полетов, проводится расследование. Авиакомпанией принимаются меры по отправке пассажиров в пункт назначения.