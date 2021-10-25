В 46 км от Бреста. Польша стягивает танки «Леопард» к границе с Беларусью

Новости Беларуси. Варшава наращивает военную силу на границе с Беларусью. К рубежам стягивают танки «Леопард», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Варшава наращивает военную силу на границе с Беларусью. К рубежам стягивают танки «Леопард», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приказ о переброске дополнительной бронетехники отдал министр обороны Польши. Подразделение 10-й бронекавалерийской бригады польской армии разместится в городе Бяла-Подляска. Место дислокации находится в 46 километрах от белорусского Бреста.