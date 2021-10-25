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В 46 км от Бреста. Польша стягивает танки «Леопард» к границе с Беларусью

25 октября 2021 13:21
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Новости Беларуси. Варшава наращивает военную силу на границе с Беларусью. К рубежам стягивают танки «Леопард», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В 46 км от Бреста. Польша стягивает танки «Леопард» к границе с Беларусью-1

Приказ о переброске дополнительной бронетехники отдал министр обороны Польши. Подразделение 10-й бронекавалерийской бригады польской армии разместится в городе Бяла-Подляска. Место дислокации находится в 46 километрах от белорусского Бреста.  

# Беларусь-Польша # Мариуш Блащак # Фотофакт

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