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Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу в Льюистоне, и он всё ещё на свободе

26 октября 2023 08:55
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Как минимум 22 человека убиты, свыше 60 получили ранения при массовой стрельбе в американском городе Льюистон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу в Льюистоне, и он всё ещё на свободе-1

Вооруженный мужчина открыл огонь по людям в боулинг-центре и баре, после чего скрылся. Полиция установила личность стрелка и опубликовала его фотографии. Это 40-летний Роберт Кард, который имеет опыт военной службы и является инструктором по обращению с огнестрельным оружием. Также сообщается, что прошлым летом он был помещен в психиатрическую больницу, после того, как угрожал устроить стрельбу в учреждении нацгвардии. Власти призвали жителей не выходить на улицы и оставаться дома, так как преступник очень опасен и все еще находится на свободе. Все больницы переведены в режим готовности принять раненых. Эта стрельба стала самой кровавой среди всех случаев вооруженного насилия в США с начала 2023 года.

# Стрельба в США # Фотофакт

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