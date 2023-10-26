Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу в Льюистоне, и он всё ещё на свободе

Вооруженный мужчина открыл огонь по людям в боулинг-центре и баре, после чего скрылся. Полиция установила личность стрелка и опубликовала его фотографии. Это 40-летний Роберт Кард, который имеет опыт военной службы и является инструктором по обращению с огнестрельным оружием. Также сообщается, что прошлым летом он был помещен в психиатрическую больницу, после того, как угрожал устроить стрельбу в учреждении нацгвардии. Власти призвали жителей не выходить на улицы и оставаться дома, так как преступник очень опасен и все еще находится на свободе. Все больницы переведены в режим готовности принять раненых. Эта стрельба стала самой кровавой среди всех случаев вооруженного насилия в США с начала 2023 года.