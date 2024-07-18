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Урсула фон дер Ляйен переизбрана председателем Еврокомиссии

18 июля 2024 13:39
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен переизбрана на новый срок. Более 400 депутатов нового созыва Европарламента проголосовали за ее кандидатуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урсула фон дер Ляйен переизбрана председателем Еврокомиссии-1

В своей предвыборной речи политик, не изменяя традициям, пугала мнимыми угрозами со стороны России и Китая. Она пообещала реформировать Европейский союз, превратив его в оборонный. Также отдельное внимание фон дер Ляйен уделила границам. Чиновница предложила усилить контроль на внешних рубежах ЕС, утроить численность пограничной и береговой службы.

# Выборы

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