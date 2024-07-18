Урсула фон дер Ляйен переизбрана председателем Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен переизбрана на новый срок. Более 400 депутатов нового созыва Европарламента проголосовали за ее кандидатуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своей предвыборной речи политик, не изменяя традициям, пугала мнимыми угрозами со стороны России и Китая. Она пообещала реформировать Европейский союз, превратив его в оборонный. Также отдельное внимание фон дер Ляйен уделила границам. Чиновница предложила усилить контроль на внешних рубежах ЕС, утроить численность пограничной и береговой службы.