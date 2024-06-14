Умер журналист НТВ, раненый при обстреле Горловки в ДНР

Оператор НТВ Валерий Кожин, раненный при обстреле Горловки, умер, несмотря на все попытки врачей спасти его. В результате атаки в ДНР серьезно ранены сотрудники телекомпании. Об этом пишет РИА Новости.

Помимо самого Кожина, был ранен и корреспондент Алексей Ивлиев, его здоровье стабильно после операции. Также был также ранен сопровождавший их офицер. В произошедшем будет разбираться следствие.

Кожин, который работал на НТВ с 2006 года, не раз бывал в горячих точках и был награжден орденами «За отвагу» и «За заслуги перед Отечеством».