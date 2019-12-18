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Украина ужесточила правила выезда своих граждан в Россию

18 декабря 2019 18:56
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Новости Украины. Украина ужесточила правила выезда своих граждан в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 марта 2020 года украинцы не смогут попасть на территорию соседней страны без загранпаспорта.

Украина ужесточила правила выезда своих граждан в Россию-1

Сейчас для этого нужен лишь внутренний паспорт и свидетельство о рождении для детей. Меры будут действовать только при выезде с территории Украины и, как считают власти, помогут сократить время прохождения пограничного контроля, поскольку информация с загранпаспортов считывается специальными приборами.

Ухудшение ситуации с поддельными внутренними паспортами и свидетельствами о рождении в Украине назвали одной из причин изменения правил.

# Международная политика # Фотофакт

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