Украина и Германия заключили соглашение о гарантиях безопасности

Во время визита президента Владимира Зеленского в Берлин Украина и Германия подписали соглашение о предоставлении гарантий безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Это соглашение является развитием декларации G7. Детали соглашения будут оглашены после проведения брифинга между Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее стало известно о планах подписания Зеленским подобных договоров с Францией и Германией. Киев ожидает, что эти обязательства будут выполнены до саммита НАТО в 2024 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал сомнение в четкости этого процесса и отметил, что любое его решение будет носить односторонний характер без участия Москвы.