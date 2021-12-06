Учёные в Австралии оставят информацию о цивилизации на случай климатической катастрофы

Новости Австралии. В Австралии ученые создали проект «Черный ящик Земли». Его миссия: зафиксировать данные о последних десятилетиях нашей жизни в случае глобальной климатической катастрофы, чтобы будущие цивилизации смогли понять причины гибели человечества. Он будет построен на гранитной равнине на западном побережье Тасмании в начале 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сама конструкция сделана из стали и увенчана солнечными батареями. А внутреннее пространство будет заполнено «накопителями», которые будут собирать данные, связанные с изменением климата, такие как уровень углекислого газа в атмосфере, средние температуры, исчезновении видов живых существ и численность населения. Кроме того, используя алгоритм, он будет искать в Сети важные сообщения, новости и заголовки.